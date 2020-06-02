Пострадавшие от паводка в одном из районов Вологодской области получили помощь

ВОЛОГДА, 2 июня. /ТАСС/. Пострадавшие весеннего половодья жители Верховажского района Вологодской области, где продолжает действовать режим ЧС в связи с подтоплениями, получили материальную помощь из областного бюджета. Об этом сообщил спикер областного парламента Андрей Луценко.

В начале мая в Верховажском районе от наводнения пострадали более 200 человек. В результате разлива трех рек - Ваги, Пежмы и Терменьги - в селе Верховажье подтопило 57 домов, еще 19 хозяйств попали в зону паводка в прибрежных деревнях.

"Люди, которые лишись самого необходимого, имеют право на материальную поддержку согласно областному закону "О государственной социальной помощи в Вологодской области". Органы социальной защиты отработали оперативно, и все семьи, которые обратились во время поездки в район, уже получили помощь - от 5 тыс. до 25 тысяч рублей в зависимости от понесенного ущерба. Малоимущим семьям дополнительно перечислено от 5 тыс. до 10 тысяч рублей", - привела пресс-служба слова спикера областного парламента, секретаря регионального отделения "Единой России" Андрея Луценко во время его поездки по району для оценки масштаба разрушений.

По информации начальника департамента социальной защиты населения области Александра Ершова, на сегодня единовременную материальную помощь из областного бюджета получили 36 семей из Верховажского района. Дополнительно пострадавшим перечислят средства из резервного фонда района. Все оказавшиеся в зоне наводнения верховажцы получат по 3 тыс. рублей, в случае частичной утраты имущества первой необходимости - по 25 тыс. рублей, при полной утрате имущества - 50 тыс. рублей. Планируется, что первые выплаты начнут перечислять в конце недели.

По словам местной жительницы Ольги Рудаковой, вода поступала стремительно, буквально за несколько минут была затоплена вся квартира, она успела поднять лишь самое ценное, остальное ушло под воду. В подтопленных квартирах теперь требуется ремонтировать пол и стены, а в старых многоквартирных домах пострадали даже конструктивные элементы зданий. По словам жительницы, помощь из областного бюджета она получила через три дня после подачи заявления и уже успела ее потратить - купила доски, балки, утеплитель. Разрушенный наводнением пол восстановлен, основная проблема с ремонтом решена.

Как рассказали спикеру жители дома № 1 по улице Школьной, после паводка в квартирах постоянная сырость, а капитальный ремонт дома запланирован лишь в 2030-х годах. По итогам выездного обследования дома принято решение отремонтировать пострадавший от наводнения фундамент уже в этом году.

О подтопленных участках

Проливные дожди в начале мая и таяние снега в лесах привело к подтоплениям в восьми районах области. На ситуацию повлиял высокий уровень воды в водоемах из-за проливных дождей осенью.

По данным ГУ МЧС по области, на 2 июня остаются подтоплены 76 приусадебных участков с 48 жилыми домами в трех населенных пунктах Вологодской области. Также в зоне подтопления находится один участок автодороги и мост. Режим ЧС сохраняется в Усть-Кубинском и Верховажском районах, в Сокольском действует режим повышенной готовности.