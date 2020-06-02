В Карабудахкентском районе Дагестана открывают парки, магазины одежды и парикмахерские

МАХАЧКАЛА, 2 июня, /ТАСС/. Власти Карабудахкентского района приняли решение ослабить режим ранее введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Так, в селе Карабудахкент откроют пять зон и парков отдыха, мужские парикмахерские, магазины одежды и непродовольственные магазины, сообщается во вторник на сайте района со ссылкой на главу района Махмуда Амиралиева.
С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.
"Для того, чтобы смягчить меры, мы должны соблюдать три основных фактора. Это наличие коечного фонда, коэффициент заболеваемости и количество тестируемых граждан. Наш район соблюдает эти показатели.
В тестовом режиме только в одном Карабудахкенте мы открываем пять зон и парков отдыха, а также мужские парикмахерские, магазины одежды, непродовольственные магазины", - приводятся на сайте слова Амиралиева.
Глава района отметил, что во время священного праздника Ураза-байрам жители района прислушались к призывам и соблюдали меры предосторожности против распространения коронавируса. "В связи с этим хочу выразить благодарность всем - главам и имамам поселений, медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, а также всем тем, кто строго соблюдал режим самоизоляции и оставался дома ради всеобщего блага. Принимая послабления в режиме повышенной готовности, призываю вас соблюдать масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами и быть терпеливыми к принятым мерам", - добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Дербента сняли ряд ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса. Так, в городе возобновлена работа парикмахерских строго по записи, а также разрешены вечерние прогулки, совершать которые можно вдвоем.
О ситуации в регионе
По данным оперативного штаба, на 2 июня в Дагестане 5 228 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 132 за сутки), 4 457 человек выздоровели, умерли 271 человек. В республике проведено 77 713 исследования, более 6 тыс. человек находятся на изоляции.