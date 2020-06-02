В Карабудахкентском районе Дагестана открывают парки, магазины одежды и парикмахерские

С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

МАХАЧКАЛА, 2 июня, /ТАСС/. Власти Карабудахкентского района приняли решение ослабить режим ранее введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Так, в селе Карабудахкент откроют пять зон и парков отдыха, мужские парикмахерские, магазины одежды и непродовольственные магазины, сообщается во вторник на сайте района со ссылкой на главу района Махмуда Амиралиева.

"Для того, чтобы смягчить меры, мы должны соблюдать три основных фактора. Это наличие коечного фонда, коэффициент заболеваемости и количество тестируемых граждан. Наш район соблюдает эти показатели.

В тестовом режиме только в одном Карабудахкенте мы открываем пять зон и парков отдыха, а также мужские парикмахерские, магазины одежды, непродовольственные магазины", - приводятся на сайте слова Амиралиева.

Глава района отметил, что во время священного праздника Ураза-байрам жители района прислушались к призывам и соблюдали меры предосторожности против распространения коронавируса. "В связи с этим хочу выразить благодарность всем - главам и имамам поселений, медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, а также всем тем, кто строго соблюдал режим самоизоляции и оставался дома ради всеобщего блага. Принимая послабления в режиме повышенной готовности, призываю вас соблюдать масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами и быть терпеливыми к принятым мерам", - добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Дербента сняли ряд ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса. Так, в городе возобновлена работа парикмахерских строго по записи, а также разрешены вечерние прогулки, совершать которые можно вдвоем.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба, на 2 июня в Дагестане 5 228 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 132 за сутки), 4 457 человек выздоровели, умерли 271 человек. В республике проведено 77 713 исследования, более 6 тыс. человек находятся на изоляции.