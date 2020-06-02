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Кабмин поручил Минздраву внести проект постановления об изменении базовой программы ОМС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву внести проект постановления, предусматривающий изменения в реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медицинских организаций.

"Минздраву России внести проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, <...> в целях возобновления плановой работы медицинских организаций", - говорится в решениях по итогам состоявшегося 1 июня заседания президиума координационного совета при правительстве РФ. Документ опубликован на сайте кабмина во вторник.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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