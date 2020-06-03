Глава РЖД осмотрит место обрушения моста под Мурманском

"3 июня состоится рабочая поездка генерального директора, председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова в Мурманскую область. В ходе визита будет осмотрено место обрушения моста в поселке Молочный, а также состоится рабочая встреча с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и заместителем министра транспорта РФ Владимиром Токаревым, после которого пройдет совещание по развитию Мурманского транспортного узла", - говорится в сообщении.

ТАСС, 3 июня. Гендиректор ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") Олег Белозеров в среду осмотрит место обрушения моста через реку Кола под Мурманском и примет участие в совещании по развитию Мурманского транспортного узла. Об этом сообщили журналистам в правительстве Мурманской области.

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В Кольском районе введен режим ЧС. Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из пяти опор.

Компания "РЖД" ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Источник в экстренных службах ранее сообщил ТАСС, что из-за ЧП по состоянию на понедельник было остановлено движение 46 грузовых поездов. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка.

По факту ЧП подразделение Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта").