Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 30 тыс.

Согласно информации на сайте Минздрава, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное количество смертей вследствие инфицирования - 1 262, их общее число выросло до 31 199. Причины еще 4,3 тыс. летальных исходов, которые, предположительно, также могут быть связаны с инфекцией, выясняются. С момента публикации днем ранее предыдущей сводки число новых случаев инфицирования в стране выросло на 28 936, до 555 383. Свыше 223 тыс. пациентов выздоровели, указывают в ведомстве.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 118 тыс. инфицированных и почти 8 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (свыше 56,7 тыс. инфицированных), где из-за коронавируса умерли 5 686 человек. Третьим стала северо-восточная Сеара (более 53 тыс. инфицированных и 3 421 умерший).

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 35,5 тыс. заразившихся и 2 933 умерших) и Мараньян (более 36,6 тыс. инфицированных и 997 умерших), а также в штатах Амазонас (почти 43,2 тыс. инфицированных и 2 102 умерших) и Пара (более 41 тыс. инфицированных и 3 040 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов из-за коронавирусной инфекции южноамериканская республика находится на четвертой строчке в мире после США, Великобритании и Италии. В Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.