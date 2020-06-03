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Пандемия коронавируса нового типа

Два очага коронавирусной инфекции зарегистрировали в детских учреждениях Колымы

Вспышки заболевания зафиксированы в детском саду в Сусумане и в областном доме ребенка

ТАСС, 3 июня. Врачи Магаданской области зарегистрировали два новых очага распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Ими стали детский сад "Родничок" и областной дом ребенка, сообщил в среду губернатор Колымы Сергей Носов в своем аккаунте в Instagram.

"Два очага связаны с детьми, это касается детей, но проблема во взрослых. Сусуман [город в Магаданской области], детский садик "Родничок": 57 работников в этом детском саду, из них у 12 уже обнаружен коронавирус, тесты положительные, тестирование продолжается. В целом по Сусуману практически 300 человек контактных [с зараженными] <...> Специализированный дом ребенка в Магадане: большой коллектив специалистов, врачей, состоящий из 104 человек. Здесь девять подтвержденных случаев COVID-19", - сообщил Сергей Носов.

По данным губернатора региона, первые тесты, проведенные у детей, показывают отрицательные результаты.

В настоящее время Магаданская область входит в число российских регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой. За все время пандемии коронавируса на территории региона был зарегистрирован 261 случай заражения. Из общего числа пациентов 199 человек вылечились, три человека умерли.

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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