Два очага коронавирусной инфекции зарегистрировали в детских учреждениях Колымы

ТАСС, 3 июня. Врачи Магаданской области зарегистрировали два новых очага распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Ими стали детский сад "Родничок" и областной дом ребенка, сообщил в среду губернатор Колымы Сергей Носов в своем аккаунте в Instagram.

"Два очага связаны с детьми, это касается детей, но проблема во взрослых. Сусуман [город в Магаданской области], детский садик "Родничок": 57 работников в этом детском саду, из них у 12 уже обнаружен коронавирус, тесты положительные, тестирование продолжается. В целом по Сусуману практически 300 человек контактных [с зараженными] <...> Специализированный дом ребенка в Магадане: большой коллектив специалистов, врачей, состоящий из 104 человек. Здесь девять подтвержденных случаев COVID-19", - сообщил Сергей Носов.

По данным губернатора региона, первые тесты, проведенные у детей, показывают отрицательные результаты.

В настоящее время Магаданская область входит в число российских регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой. За все время пандемии коронавируса на территории региона был зарегистрирован 261 случай заражения. Из общего числа пациентов 199 человек вылечились, три человека умерли.