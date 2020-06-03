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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозным рейсом "Аэрофлота" Испанию покинули 150 россиян

Самолет вылетел из Мадрида

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. 150 россиян в среду вылетели из Испании вывозным рейсом компании "Аэрофлот". Об этом сообщило посольство РФ в королевстве.

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"Вывозной рейс AFL2605 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Мадрида в Москву в 00:35 по местному времени (01:35 мск - прим. ТАСС). На борту 150 человек", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Испания является одним из наиболее серьезно пострадавших от пандемии коронавируса государств. С начала распространения инфекции в королевстве выявлено более 231,6 тыс. случаев инфицирования, 27 709 пациентов умерли.

С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры.

Теги
ИспанияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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