Детский сад в Свободном в Амурской области закрыли из-за коронавируса у сотрудника

ТАСС, 3 июня. Власти города Свободного в Амурской области закрыли детский сад №7 после подтверждения у одного из сотрудников новой коронавирусной инфекции, сообщило на своей официальной странице в Instagram городское управление образования.

"В МДОАУ детский сад №7 у одного из сотрудников выявлен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию. Данный сотрудник в период подозрения на заболевание был от работы отстранен. Как только положительный тест подтвердился, на основании предписания Роспотребнадзора и приказа управления образования, детское учреждение закрыто для проведения необходимых мер самоизоляции для воспитанников, сотрудников и родителей", - говорится в сообщении.

В текущем году в детском саду насчитывается 87 воспитанников.

По последним данным правительства Амурской области, в Свободном подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом, больше только в областном центре - Благовещенске. По словам специалистов Роспотребнадзора, ситуация на этих территориях вызывает больше всего опасений. Всего в Амурской области выявлено 546 случаев новой коронавирусной инфекции, 182 человека выздоровели. Коэффициент распространения инфекции за последние сутки - 1,1.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.