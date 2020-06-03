Пенсионеры Сахалина и Курил смогут бесплатно летать к месту отдыха на материк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Отделение пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственный контракт с авиакомпанией "Аэрофлот" для реализации права сахалинских и курильских пенсионеров на проезд на материк к месту отдыха и обратно. Об этом в среду сообщается в релизе авиакомпании.

"Она [авиакомпания "Аэрофлот"] будет осуществлять перевозку островных пенсионеров из Южно-Сахалинска в Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно", - говорится в сообщении.

По информации "Аэрофлота", в процессе заключения находится и государственный контракт с авиакомпанией "Аврора" - одной из дочерних компаний группы "Аэрофлот". Так как "Аврора" выполняет рейсы внутри Сахалинской области, документ даст возможность прилететь в Южно-Сахалинск для дальнейшего отправления на материк пенсионерам, проживающим в островных городах Южно-Курильске, Курильске, Охе, Ногликах, Шахтерске и вылететь обратно. Для проезда по Сахалину на железнодорожном транспорте заключены госконтракты с пассажирской компанией "Сахалин" и "Федеральной пассажирской компанией".

Теперь для получения специальных талонов, предоставляющих право проезда, пенсионеру необходимо подать заявление в клиентскую службу пенсионного фонда РФ по месту жительства. Одновременно с заявлением необходимо предоставить путевку или другой документ, который является основанием для пребывания в доме отдыха, санатории, профилактории или в другом учреждении. Если пенсионер планирует проживать во время отдыха у родственников либо друзей, то необходимо заранее получить от них подтверждающий документ, например, телеграмму.

Съездить на отдых и вернуться необходимо до 1 декабря.