Глава МЧС высказался за разработку алгоритма предупреждения ЧС на Волжско-Камском каскаде

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил выработать алгоритм предупреждения чрезвычайных ситуаций в пределах Волжско-Камского каскада, где из-за несогласованности действий разных ведомств в феврале и мае был резкий подъем уровня воды в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по итогам правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Мы должны иметь алгоритмы действий на случай не только паводка или половодья, но и в случае ухудшения ситуации, связанной, например, с засухой", - сказал Зиничев, видеозапись выступления которого распространила пресс-служба.

Он пояснил, что несогласованность действий ведомств по регулированию сбросов на гидросооружениях Рыбинского гидроузла привела к резкому подъему уровня воды в Ярославской области в феврале и начале мая текущего года, затоплению объектов экономики, расположенных ниже предельных отметок. "Вопрос на самом деле очень важный. Волга - основная водная артерия европейской части России. Здесь пересекаются интересы нескольких ведомств - Минэнерго, Минприроды, Минтранса, Минсельхоза. Самое главное - согласованность действий всех ведомств", - отметил глава МЧС.

Его заместитель Виктор Яцуценко сообщил, что из-за особенностей зимы весеннее половодье в бассейне Волги началось ранее средних многолетних сроков. "Значительный приток воды уже в первом квартале обеспечил наполняемость в водохранилищах верхней Волги свыше 100%, что привело к повышению уровня воды и вызвало угрозу затопления прилегающих территорий", - отметил он. В начале февраля в результате увеличенных сбросов на Рыбинской ГЭС произошло затопление нижнего яруса набережных в Рыбинске и Ярославле, а также четырех населенных пунктов.

В пресс-службе МЧС добавили, что представители Росгидромета, Росводресурсов, РусГидро, а также субъектов РФ сошлись во мнении, что нештатных ситуаций этим летом в пределах Волжско-Камского каскада не прогнозируется. При этом Зиничев подчеркнул, что ситуация из года в год может меняться, поэтому в вопросах прогнозирования необходимо отходить от среднегодовых показателей и принимать во внимание аномальность и уникальность природных явлений.

Глава МЧС добавил, что информационный обмен между всеми заинтересованными ведомствами должен осуществляться через НЦУКС МЧС России, а в зонах возможного подтопления должна быть организована инженерная защита населенных пунктов. Космический мониторинг позволяет выявлять территории, подверженные подтоплениям.