"Росатом" и "Росимущество" обязали обезопасить хранение радиоактивных отходов "Амурстали"

ХАБАРОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае обязал "Росатом" и "Росимущество" обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов на металлургическом заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда оставила без изменения решение Центрального районного суда г. Хабаровска об обязании Межрегионального территориального управления Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской автономной области передать уполномоченному органу радиоактивные отходы, обеспечить их физическую защиту, государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" обеспечить безопасное обращение с отходами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в бункерах на заводе, который находится в центре Комсомольска-на-Амуре, хранится колошниковая пыль. По закону такие отходы находятся в федеральной собственности, поэтому проводить какие-либо действия с ними само предприятие не имеет права. В прокуратуре ТАСС уточнили, что отходы хранятся ненадлежащим образом - необходимо проводить регулярные обследования. "Федеральные структуры обязали делать это. Судебное решение вступило в силу, прокуратура обеспечит надзор за его исполнением", - сказал представитель прокуратуры.

Радиоактивные отходы хранятся на "Амурстали" более десяти лет. Их объем превышает 2 тыс. тонн. Компания "Торэкс-Хабаровск", купившая предприятие в 2017 году, получила вместе с остальным имуществом завода 12 бункеров с радиоактивной пылью газооочистки, которые захоронены в одном из цехов. В январе прошлого года в СМИ появились публикации о том, что хранящиеся на заводе отходы могут быть опасны для жителей города. Специалисты сделали замеры, превышения уровня радиации не выявили.

Завод "Амурсталь" - единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие. На предприятии трудятся свыше 3 тыс. человек.