Коронавирус подтвердили у 29 вахтовиков, прибывших на путину на Камчатку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Положительный результат на коронавирус дали тесты 29 рыбообработчиков, прилетевших на Камчатку на лососевую путину. Факт заражения сотрудников удалось выявить во время прохождения ими режима самоизоляции после прибытия на полуостров, сообщает в среду Ассоциации рыбопромышленников "Река Большая".

"Массовое тестирование на COVID-19 позволило выявить вирус у сезонных рабочих, прибывших на путину в Усть-Большерецкий район из других регионов России. Все они проходят обязательную 14-дневную обсервацию, и 29 тестов, которые прошли рыбообработчики до выхода на работу, дали положительный результат", - говорится в сообщении.

Ранее врио министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский сообщал ТАСС, что всего на лососевую путину 2020 года на Камчатку прилетят около 10 тыс. сезонных рабочих из других регионов страны. Все они тестируются на коронавирус за счет рыбодобывающих компаний до выхода на производства.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 916 случаев заражения коронавирусом. 373 человека выздоровели, 13 пациентов умерли.