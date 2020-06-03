Выездная онлайн-сессия Восточного экономического форума о гастротуризме состоится 10 июня

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ) назначили на 10 июня проведение выездной онлайн-сессии, посвященной развитию гастрономического туризма, сообщила в среду пресс-служба фонда "Росконгресс".

"10 июня 2020 года в рамках программы развития дальневосточного региона состоится выездная онлайн-сессия Восточного экономического форума, посвященная развитию гастротуризма. В прямом эфире эксперты из Москвы и Владивостока, регионов России и международных организаций обсудят гастрономический туризм как драйвер развития российской экономики", - говорится в сообщении.

В списке участников сессии губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Модератором сессии станет известный ведущий тв-шоу "Поедем, поедим!", который уже не раз снимал эту программу во Владивостоке, Джон Уоррен.

"Гастротуризм - очень востребованное и интересное направление современной туристической индустрии. Для России это относительно новое явление, которое однако способно значительно увеличить привлекательность того или иного места, города, региона. Приморье - уникальный край, где мы каждый год с огромным успехом проводим Восточный экономический форум. Уверен, что дискуссия на тему гастрономического туризма вызовет живой интерес как внутри региона, так и за его пределами. Это зона роста российской туриндустрии!" - приводятся в сообщении слова директора Восточного экономического форума Игоря Павлова.

В 2019 году Приморский край вошел в число наиболее привлекательных у иностранных туристов регионов России, а общий туристический поток показал прирост 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В сентябре 2020 года Восточный экономический форум должен пройти в шестой раз в обычном формате, но из-за пандемии коронавируса проведение основной его части пока остается под вопросом. Организатором выступает фонд "Росконгресс". В 2019 году участники ВЭФ подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8 500 человек из 65 государств, в том числе почти 1 300 представителей СМИ.