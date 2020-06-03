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Пандемия коронавируса нового типа

Число выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом в Подмосковье впервые превысило 500

Всего в области вылечились 9 311 человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Впервые за сутки число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Подмосковье превысило 500. Всего в области вылечились 9 311 человек, об этом сообщили в среду в областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 502 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 9 311 человек", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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