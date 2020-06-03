В Улан-Удэ закрыли детский сад из-за зараженного коронавирусом сотрудника

УЛАН-УДЭ, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудник детского сада в Улан-Удэ, в котором работала дежурная группа, заразился коронавирусом, дошкольное учреждение закрыто. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

"Среди сотрудников улан-удэнского детского сада "Солнышко" выявлен заболевший COVID-19. Установлен круг контактных лиц в количестве 328 человек, в него вошли и персонал, и воспитанники, и их родители. Учреждению выдано предписание о запрете приема детей с 3 июня", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что "в нарушение ранее выданного предписания допуск детей в учреждение до 25 мая осуществлялся через один вход".

Сейчас по этому случаю проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Контактные изолированы, организовано их лабораторное обследование и медицинское наблюдение.

"По результатам эпидемиологического расследования нами будут приняты меры административного воздействия в отношении виновных лиц", - добавили в ведомстве.

Работа дежурной группы в детском саду №70 "Солнышко" была организована в конце марта, с начала действия режима самоизоляции в Улан-Удэ.

В Бурятии зарегистрировано 1 633 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 883 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 947 человек, умерли десять. Сейчас проходят лечение в стационарах 485 больных, на амбулаторном лечении находятся 186 пациентов.