Празднование 100-летия отношений между Россией и Турцией пройдет в онлайн-формате

АНКАРА, 3 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Празднование 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией переносится в интернет-пространство из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил ТАСС в среду посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Готовясь к этому юбилею, мы изначально задумывали организовать в июне этого года гастроли Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Этот коллектив здесь действительно чрезвычайно популярен, билеты на его концерты разлетаются, а местная публика традиционно встречает александровцев полными залами и длительными овациями. Но коронавирусная пандемия, как говорится, спутала наши планы. Теперь мы переносим празднование в интернет-пространство", - подчеркнул дипломат.

Ерхов рассказал о проводимой российской дипмиссией работе в преддверии праздника. "Посольство выложило на своих электронных ресурсах историческую фотовыставку, отражающую становление и ход развития нашего сотрудничества на протяжении этих 100 лет с выходом на современность. Мы также представили вниманию публики исторические документальные фильмы, запечатлевшие важные вехи двустороннего взаимодействия. Наши дипломаты в режиме видеоконференций проводят лекции для местных студентов, рассказывая об истории отношений и важности укрепления нашего диалога сегодня", - добавил собеседник агентства.

Россия и Турция в 2020 году отмечают 100-летнюю годовщину установления дипотношений. Произошло это 3 июня 1920 года, когда нарком иностранных дел Советской России Георгий Чичерин направил ответное письмо основателю Турецкой Республики Кемалю Ататюрку, выступившему с инициативой "установить постоянные отношения и заложить прочный фундамент дружбы, которая объединит турецкий и русский народы".

Россия была единственной страной, оказавшей правительству Ататюрка безвозмездную помощь в 10 млн золотых рублей, а также первым государством, признавшим независимость Турции и подписавшим с ней 16 марта 1921 года Договор о дружбе и братстве.