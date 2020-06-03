Барк "Крузенштерн" завершил трансатлантическую экспедицию в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Знаменитый российский барк "Крузенштерн" завершил трансатлантическое плавание в рамках кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира", посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В среду учебное парусное судно пришвартовалось в порту приписки в Калининграде, в полдень на его борту пройдет торжественное построение экипажа и курсантов, посвященное окончанию рейса, сообщили ТАСС в медиацентре кругосветки.

"После почти шестимесячного плавания в морских и океанских широтах парусник "Крузенштерн" прибыл в Калининград, откуда 8 декабря 2019 года отправился в трансатлантический рейс, и занял свое место у привычного уже за многие годы 18-го причала морского рыбного порта", - сказал представитель медиацентра.

Он отметил, что за время экспедиции барком пройдено почти 24 тыс. морских миль, совершены заходы в семь портов четырех стран, на борту легендарного судна побывало более 10 тыс. гостей.

По изначальному графику, "Крузенштерн" должен был завершить трансатлантическое плавание 3 сентября. Коррективы в намеченные планы внесла пандемия нового коронавируса, охватившая, в том числе, страны и города-порты, в которых ждали российский парусник. По этой причине заходы в них были исключены из маршрута рейса.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, а также перенос на более поздние сроки большинства торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в целях сохранения здоровья членов экипажа и курсантов, руководство экспедиции приняло решение о следовании учебного парусного судна "Крузенштерн" из Новороссийска в порт Калининграда.

Миссия "Крузенштерном" выполнена

Несмотря на проблемы и трудности, которые из-за пандемии коронавируса возникли на маршруте трансатлантического плавания, барк "Крузенштерн" в полной мере решил стоящие перед ним задачи, выполнил высокую миссию в рамках кругосветной экспедиции "Паруса мира". Об этом в интервью ТАСС заявил ректор Калининградского государственного технического университета, в оперативном управлении которого находятся парусники "Крузенштерн" и "Седов", Владимир Волкогон.

"Значимость экспедиции, несмотря на сокращение портов захода из-за коронавирусной ситуации, нисколько не преуменьшается, как нельзя говорить и о том, что она сорвана. Потому что главные действующие лица экспедиции - это более 120 молодых людей, курсантов морских учебных заведений России со всей страны. Они не только получили в плавании поистине бесценный опыт морской практики, они выполнили свой долг перед историей в год 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками. Они - наследники советских воинов-победителей выполнили долг памяти перед своими дедами и прадедами, гордо пронеся по морям и океанам Знамя Победы", - сказал он.

Ключевым моментом первого этапа кругосветки Волкогон назвал 200-мильную мемориальную гонку в самой южной части Атлантического океана, посвященную 200-летию открытия Антарктиды. Участвовавшие в ней три парусника - "Крузенштерн", "Седов" и "Паллада" проявили себя достойно в условиях семи-восьмибального шторма. Их всех можно считать победителями, хотя по времени на несколько минут своих "собратьев" опередил "Крузенштерн", - отметил Волкогон.

В рамках 75-летия Великой Победы на "Крузенштерне" прошли информационно-патриотические вечера, посвященные ключевым событиях войны. На воды Черного и Балтийского морей с борта барка были опущены венки как дань памяти погибшим морякам. В Буэнос-Айресе, куда заходил парусник, состоялась встреча с соотечественниками - ветеранами Великой Отечественной войны.

"Сожалеем, что по объективным причинам барк "Крузенштерн" со своей командой не смогли посетить порты Севастополь, Сочи, полноценно принять участие в праздничных мероприятиях в Новороссийске. Но судно продолжает жить и работать, обязательно в этих портах еще побывает, и гости, и жители юга России смогут им полюбоваться и оценить подготовку наших флотских кадров", - заметил собеседник.

За расставанием - встречи

В полдень (13.00 мск) на борту "Крузенштерна" пройдет торжественное построение экипажа и курсантов. Из-за запрета проведения массовых мероприятий, действующего в Калининградской области в связи с коронавирусом, родные и близкие не смогли встретить членов экипажа и курсантов непосредственно в порту. Местом первой встречи курсантов-калининградцев, к которому доставят на автобусах, малыми группами, после полугодовой разлуки станет морской рыбопромышленный колледж, где они и попадут в объятия родителей.

"Поскольку курсанты уже два месяца были в карантинном режиме (не было заходов в порты), их сразу отпустят домой на попечение своих родителей, а дальше, с учетом эпидемиологической ситуации, будут следовать предписаниям Роспотребнадзора", - пояснил Волкогон.

Курсанты из других регионов отправятся из Калининграда авиарейсами. Билеты и транспорт для доставки в аэропорт Храброво заказаны, в родных учебных заведениях их ждут, заметил ректор КГТУ.

"Во время экспедиции и по завершении ее для нас на первом месте, однозначно, безопасность здоровья курсантов-практикантов и членов экипажа. Потому при принятии решений по изменению маршрутов плавания, по сокращению заходов в порты придерживались этого приоритета. И, как результат, все, кто находился на борту "Крузенштерна" здоровы", - подытожил Волкогон.

О кругосветке и паруснике

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Великой Победы, участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". Фрегат "Паллада" и барк "Седов" 3 июня зашли во Владивосток. Этот дальневосточный город-порт стал для "Паллады" точкой завершения кругосветки, "Седов" же продолжит экспедицию и вернется в родной Калининград в октябре.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, был победителем международных парусных регат и гонок.

В новость внесены изменения (10:37 мск) - добавлены подробности о кругосветке.