В Приморском крае 8 июня откроются МФЦ

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) в Приморском крае планируют возобновить работу в обычном режиме после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Как говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы регионального центра "Мои документы", посетителям предстоит соблюдать некоторые ограничения.

"Мы ценим здоровье наших сотрудников и их родных, а также граждан, которым необходимо получить услуги, в связи с чем мы ужесточили правила посещения МФЦ с 8 июня 2020 года. Просьба внимательно ознакомиться. В случае наличия у вас признаков ОРВИ оставайтесь дома, вы сможете получить услугу в другое удобное для вас время позже", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным правилам, посетителям следует приходить по предварительной записи, строго в назначенное время, иметь при себе маску и обеззараживающее средство для рук или перчатки. На входе сотрудники центра будут проводить термометрию.

Как пояснил ТАСС директор МФЦ Приморского края Сергей Александров, до настоящего момента жители региона могли пользоваться услугой подачи документов только по неотложным обстоятельствам.

"В период ограничения доступа граждан в пункты специалисты МФЦ приняли свыше 2 500 жителей Приморья. Основные вопросы, по которым согласовывалась личная встреча: долговременные сделки, ипотека, отъезд в другой регион, предоставление жилья детям-сиротам и так далее. В каждом случае, когда граждане обращались по телефону с чрезвычайной жизненной ситуацией, специалисты кол-центра рассматривали обстоятельства и, если решить вопрос по телефону было нельзя, приглашали на очный прием в один из пунктов, естественно, на условиях строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции", - сказал Александров.

Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Приморье составляет 2 155 человек. За последние сутки количество выздоровевших превысило число заболевших - 63 против 52. В связи с положительной динамикой власти региона начали ослаблять режим самоизоляции, разрешив деятельность предприятий торговли и открыв места общего доступа, парки и скверы.