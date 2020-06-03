Центр медтехнологий в Калининграде остановил плановую госпитализацию из-за пандемии

КАЛИНИНГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Федеральный центр высоких медицинских технологий (ФЦВМТ) Минздрава РФ, оказывающий высокотехнологичную помощь от консультаций и диагностики - до сложных и уникальных операций на сердце и сосудах, объявил о приостановке плановой госпитализации пациентов в связи с пандемией. Информация размещена на официальном сайте учреждения.

"Информируем, что в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в нашем Центре вводятся усиленные противоэпидемические мероприятия. В настоящее время в ФЦВМТ круглосуточно, 24/7, оказывается экстренная помощь (по скорой помощи) пациентам с острым коронарным синдромом и опасными видами брадикардии (остановка сердца, редкий пульс). Плановая госпитализация в отделения кардиохирургии и отделение травматологии и ортопедии временно приостанавливается", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

Отмечается также, что временно приостанавливается амбулаторный прием специалистов в поликлинике Центра, в том числе у специалистов отделений функциональной и лучевой диагностики. Пациенты из других регионов не могут быть в настоящее время госпитализированы в Центр, в том числе из-за требования обязательной 14-дневной обсервации (карантина) граждан, прибывших в Калининградскую область из других регионов страны.

В области сохраняется запрет на оказание отдельных видов плановой медицинской помощи в условиях стационаров. Ограничения распространяются на все виды медицинских услуг по косметологии, а также на мануальную терапию, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию, медицинскую реабилитацию, пластическую хирургию, рефлексотерапию, при предоставлении которых потребителю невозможно соблюсти масочный режим. Временный запрет также касается всех видов стоматологической помощи, за исключением экстренной и неотложной. Амбулаторная помощь в поликлиниках региона оказывается, но жителям рекомендуют оценивать важность и необходимость их посещения с учетом эпидемической ситуации.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 июня в области выявлено 1 642 случая заражения коронавирусом, в том числе 35 за прошедшие сутки. Вылечились и выписаны из больниц 698 человек, умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора.