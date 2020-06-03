В Пензенской области священник умер из-за коронавируса

ПЕНЗА, 3 июня. /ТАСС/. Клирик Сердобской епархии (входит в состав Пензенской митрополии) протоиерей Валерий Волков умер в среду от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"3 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался протоиерей Валерий Волков, клирик Сердобской епархии", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте епархии, протоиерей Валерий Волков входил в епархиальный совет.

В Пензенской области, по данным на 3 июня, зарегистрировано 2 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 048 человек выписаны из больниц после выздоровления, 22 пациента умерли.