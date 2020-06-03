Самолет из ОАЭ доставил в Дагестан средства защиты и тесты на коронавирус

МАХАЧКАЛА, 3 июня. /ТАСС/. Специальный борт из Объединенных Арабских Эмиратов доставил в среду в Дагестан средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также 25 тыс. тестов на коронавирус, сообщил ТАСС министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Сегодня прибыл спецборт. На борту находится специальное медицинское снабжение, используемое для борьбы с коронавирусом. Это дар ОАЭ Дагестану для борьбы с коронавирусной инфекцией", - рассказал собеседник агентства.

По словам Муслимова, в республику доставлено, в частности, 50 тыс. масок, 25 тыс. тестов, 3,6 тыс. пачек дезинфицирующих салфеток, 300 тыс. перчаток, а также противочумные комбинезоны и дезинфицирующие средства.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана выразил благодарность от главы и жителей республики властям и народу ОАЭ за помощь в борьбе с коронавирусом.

Как отметил Муслимов, договоренность об оказании помощи Чеченской Республике и Дагестану была достигнута в ходе телефонного разговора главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем эмирата Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ прислали Чечне средства индивидуальной защиты и 20 тыс. тестов для усиления борьбы с коронавирусом. Премьер Чечни Муслим Хучиев отмечал, что на средства фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова в ответ в знак братства и дружбы со стороны Чеченской Республики будет отправлен гуманитарный груз весом в 30 т двумя рейсами из Грозного и Махачкалы. Он включает в себя свежее мясо, фрукты и другие продукты.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба, на 3 июня в Дагестане подтвержден 5 341 случай коронавируса (плюс 113 за сутки), 4 477 человек выздоровели, умерли 287 человек. В республике проведено 82 035 исследований, более 6,5 тыс. человек находятся на изоляции. С 31 марта в республике введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперштабе жителей призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

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