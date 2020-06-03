Google убрал из своего магазина индийское приложение по удалению программ из Китая

ТАСС, 3 июня. Индийская мобильная программа по удалению разработанных в Китае приложений, ставшая популярной в Индии из-за нового витка напряженности на границе с КНР, была убрана из магазина Google Play. Об этом сообщила компания-разработчик на своей странице Twitter.

"Корпорация Google удалила наше приложение Remove China Apps из своего магазина. Спасибо, что поддерживали нас последние две недели", - говорится в сообщении индийской компании OneTouchAppLabs. Ее разработчики также напомнили пользователям, что страну происхождения того или иного приложения легко найти в интернете.

Как указывает газета The Indian Express, корпорация Google не пояснила причину удаления.

В последние дни программа, основная функция которой повзоляет найти и предложить пользователю удалить разработанные в Китае приложения, обрела огромную популярность среди индийских пользователей. Разработчики смогли воспользоваться ростом антикитайских настроений среди индийцев, который вызван новым витком напряженности на границе между странами. Приложение было выложено в магазин в конце мая, за 10 дней оно было скачано более 5 млн раз и некоторое время возглавляло список самых популярных бесплатных приложений в магазине Google Play в Индии.

В начале мая на участке индийско-китайской границы в предгорьях Гималаев произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более ста военнослужащих получили ранения. Эта серия столкновений стала продолжением территориального спора между странами. Пекин выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийской союзной территории Джамму и Кашмир.