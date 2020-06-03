В Италии разрешили свободное передвижение по стране и въезд из государств Европы

РИМ, 3 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. На центральном римском вокзале "Термини" в среду гораздо более оживленно, чем в последние два месяца. В Италии разрешили свободно передвигаться между разными областями, а также въезд из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании.

Как передает корреспондент ТАСС, на входе на платформы скоростных поездов, связывающих основные города Апеннин, пассажирам измеряют температуру тела. Если у человека она выше 37,5 градусов, в поезд он не допускается. Все находящиеся на вокзале обязаны быть в масках.

Половина кресел в салоне поезда помечены предупреждающими наклейками, на которых указано, что место должно быть свободно. Проводники при входе бесплатно раздают одноразовые медицинские маски - они должны быть на пассажирах на протяжении всего путешествия вне зависимости от его продолжительности, а также перчатки и монопорцию дезинфицирующего геля. "Будем снабжать пассажиров этими предметами до нового распоряжения", - пояснил ТАСС сотрудник вокзала.

Все составы проходят дезинфекцию, с чем, возможно, в частности, связано пока сокращенное число поездов. Например, на скоростных маршрутах Венеция - Рим и Милан - Рим с остановками в Болонье и Флоренции большой перерыв между поездами в обеденное время.

При этом в электричках, следующих по внутрирегиональным маршрутам, температура не измеряется.

В аэропортах

Прибавилось пассажиров и в итальянских аэропортах. Более 20 воздушных гаваней вернулись к режиму приема пассажирских самолетов, даже если далеко не все авиакомпании восстановили сообщение с Италией. Пассажирский поток сократился за время введенного карантина в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи (который не закрывался) более чем на 90%. Разумеется, никто не ожидает быстрого восстановления числа полетов и пассажиров.

Во всех аэропортах принимаются повышенные меры безопасности, как и в салонах самолетов, где стараются соблюдать дистанцию между пассажирами. В некоторые аэропорты не пускают сопровождающих, если только пассажир не может обходиться без посторонней помощи.

Между необходимостью туризма и страхами

До последнего момента сохранялась интрига по поводу одновременного открытия всех 20 итальянских регионов. Почти в половине из них фиксируются нулевые уровни суточного прироста новых заражений, тогда как в северной Ломбардии, на которую приходятся треть из более чем 230 тыс. инфицированных и половина из 33 тыс. летальных исходов, уровень распространения коронавируса сохраняется на уровне более 100 за сутки.

В связи с этим в некоторых регионах высказали опасения о возможности приема жителей Ломбардии. Одновременно с этим Ломбардия - самая населенная и богатая область Италии, откуда в другие города приезжают предприниматели и туристы. Особенной популярностью у жителей этого региона пользуется остров Сардиния, где держится нулевой уровень заражений.

Правительство Италии испытывало большое давление со стороны регионов, стремясь сохранить единый подход к вопросу о снятии ограничений на передвижения. В итоге Министерство инфраструктуры и транспорта накануне выпустило декрет, согласно которому пассажирское сообщение с островом по воздуху и по морю ограничивается еще почти на 10 дней - до 12 июня. В столичной же области Лацио решили не пускать жителей Ломбардии с повышенной температурой тела, которая будет измеряться по прибытии.

При этом в Италии восприняли как недружественный дискриминирующий шаг решение некоторых стран отправлять жителей наиболее затронутых пандемией итальянских регионов на карантин. При том что Рим решил принимать без карантина всех из стран ЕС, зоны Шенгена и даже Великобритании, где эпидемиологическая ситуация пока объективно хуже. Лишь частичной взаимностью итальянцам ответили, например, в Греции и Австрии, где карантин сохранили для Ломбардии, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Венето.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пригрозил, что в случае "проявления эгоизма европейскими партнерами Рим может повести себя так же". А губернатор северной области Венето Лука Дзайя оскорбился из-за решения Афин и заявил, где греки не увидят ни одного жителя Венето.

Примечательно, что первым европейским гостем в Риме в среду станет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который проведет первые за последнее время очные переговоры с Ди Майо.

Критика приложения Immuni

Для установления контроля за распространением коронавируса и оперативного гашения возможных небольших локальных вспышек вызываемого им заболевания правительство Италии заказало разработку специального мобильного приложения Immuni. Разработчики были выбраны на основе конкурса, однако сама идея вызвала немало нареканий и критики. В основном они касаются вопроса сохранения конфиденциальности персональных данных.

Скачавший в свой телефон приложение дает разрешение на регистрацию всех своих физических контактов (телефон регистрирует каждое приближение к другим людям продолжительностью более 15 минут). До тех пор, пока у одного из участников этих контактов не выявится коронавирус, эти сведения "заморожены". В случае инфицирования все контактировавшие с заразившимся получают соответствующее оповещение. При этом, разумеется, сохраняется полная анонимность.

Кроме того, использование приложения вводится на добровольной основе. Любой желающий сможет скачать его с 8 июня, а пока программа проходит тестирование только в некоторых регионах.

Одна из веских претензий заключается том, что приложение остается в частном владении разработчиков, а в их консорциум входит китайская компания. На фоне всей полемики по поводу участия Китая в разработке системы коммуникации нового поколения 5G для ряда европейских стран приложение Immuni вызвало у определенных кругов дополнительные подозрения о возможности использования его в целях сбора информации о населении.