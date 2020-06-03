Песков: российская медицина готова ответить на вторую волну коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российское здравоохранение справится со второй волной распространения коронавируса, если она наступит.

"Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность", - констатировал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что "инфраструктура [российского] здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы". По его словам, "эффективность созданной инфраструктуры для борьбы с коронавирусом и по недопущению перегрузки доказана неоднократно".

Песков при этом указал, что "в настоящий момент идет последовательный и постоянный процесс выхода из режима ограничений", связанных с пандемией коронавируса. "Он [процесс выхода] ступенчатый, он не сиюминутный, но, тем не менее, все больше и больше ограничений снимается", - констатировал представитель Кремля.

22 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ президент России Владимир Путин призвал Министерство здравоохранения быть готовым к возможной второй волне коронавируса. Глава государства тогда говорил, что вторая волна может пройти в октябре, ноябре, начале декабря.