Школьникам в Ленобласти оставят технику, выданную для обучения на время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Школьники из многодетных и малообеспеченных семей в Ленинградской области, которые в период пандемии получили во временное пользование технику для дистанционного обучения, смогут оставить ее у себя на следующий учебный год. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на губернатор региона Александра Дрозденко.

"Компьютеры, планшеты, которые мы выдали детям, а мы выдали почти 4 тысячи единиц оргтехники, мы оставляем семьям на следующий учебный год", - приводит пресс-служба слова Дрозденко. Он также уточнил, что техника будет использоваться для онлайн-связи учителей и родителей, доступа к электронным дневникам и выполнения электронных домашних заданий.

В апреле в Ленинградской области началась акция "Помоги учиться" по сбору гаджетов для школьников из малообеспеченных и многодетных семей, чтобы дать им возможность учиться дистанционно во время пандемии. Необходимо было собрать 3,5 тыс. компьютеров и планшетов. В акции приняли участие жители региона, а также предприятия, в итоге собрали около 4 тыс. гаджетов. Технику поставили на учет в школах и передали нуждающимся семьям.