В Оренбургской области официально открылся первый в этом сезоне пляж

ОРЕНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Инспекторы ГУ МЧС России по Оренбургской области допустили к эксплуатации пляж на берегу озера Тукай в Орске, он стал первым официально открытым в регионе летом 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с поступающими заявлениями от владельцев пляжей или должностных лиц, ответственных за их пользование, создается график освидетельствования пляжей (мест массового отдыха людей на водных объектах). Освидетельствование прошли: пляж "Акватория", - сказано в сообщении. Уточняется, что пляж "Акватория" находится в поселке Тукай города Орска на берегу одноименного озера.

В Оренбургской области режим повышенной готовности указом губернатора продлен до 14 июня, сохраняется требование обязательной самоизоляции и использования масок и перчаток в общественных местах. Разрешены прогулки или занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции не более чем по два человека. Запретов на работу общественных пляжей в указе нет.

На протяжении последних нескольких дней в Оренбургской области наблюдается преимущественно солнечная и жаркая погода. Температура воздуха днем в среду составляет около плюс 28 градусов. На первом официально открывшемся в Оренбургской области пляже создадут условия для соблюдения социальной дистанции - расставят лежаки, зонтики и столики на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а также ограничат общее количество посетителей в соответствии с площадью территории. Об этом ТАСС сообщил руководитель пляжа "Акватория" Сергей Антонов, уточнив, что пляж уже работает, на нем дежурят медик и спасатель. Представитель зоны отдыха также намерен обновить информационное табло, добавив сведения о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Ограничения на отдых

Указом губернатора в рамках режима повышенной готовности приостановлен прием отдыхающих в пансионатах, санаториях или базах отдыха, в том числе на курорте "Соленые озера", пляжи которого традиционно в прошлые годы одними из первых получали допуски к эксплуатации. Вода в этих водоемах быстрее прогревается за счет высокого содержания соли, что привлекало первых отдыхающих уже в конце мая. Кроме того, в данный момент в Соль-Илецке продолжает действовать карантин, ограничения на въезд и выезд из города в силе до 7 июня.

Ситуация с коронавирусом

В Оренбургской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, выявлено 2 085 случаев новой коронавирусной инфекции, 1 241 человек выздоровел, восемь умерли. По данным регионального управления Роспотребнадзора, карантин, помимо Соль-Илецка, действует в селах Аскарово Кувандыкского района, Верхнеильясово, Среднеильясово, Нижнеильясово Красногвардейского района, поселках Красногвардеец и Обухово Бузулукского района области.