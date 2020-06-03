В республиках Донбасса рассказали о ситуации с распространением COVID-19

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в ДНР стабильна, резкого прироста заболеваемости нет", - сообщила глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко. Она также отметила, что число число заболевших в ДНР от общего числа обследованных на COVID-19 людей составляет около 15%. У порядка 60% болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, у 25% - наблюдается состояние средней степени тяжести, и только 15% - это пациенты с тяжелыми проявлениями вируса.

Всего с начала пандемии в ДНР зарегистрировано 553 случая COVID-19, 20 человек скончались. В соседней республике подтверждены 419 случаев заболевания, летальных - семь.

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Ситуацию с распространением в республиках Донбасса коронавирусной инфекции нового типа удалось стабилизировать. Благодаря своевременно принятым ограничительным мерам в Донецкой народной республике (ДНР) резкий прирост заболеваемости остановлен, а в Луганской народной республике (ЛНР) за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного нового случая. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду последние данные республиканских министерств здравоохранения.

"У нас получилось предотвратить сценарий событий, который мы могли наблюдать, например, в Италии, Испания, США, где, кроме прочего, зафиксирован очень высокий уровень смертности", - подчеркнула министр, напомнив о своевременном принятии в ДНР ряда ограничительных мер.

Для противодействия распространению заболевания в республике по-прежнему действует режим повышенной готовности.

Касаясь вопроса о наличии в республике необходимых медицинских средств и оборудования, глава Минздрава ДНР сообщила, что на сегодняшний день республика "в полной мере обеспечена лекарственными препаратами для лечения, а также необходимым медицинским оборудованием, кислородом и изделиями медицинского назначения, которые она получает из Российской Федерации".

"С коронавирусной инфекцией сегодня в республике работает 17 госпитальных баз, где проходят лечение 389 человек, - продолжала Долгошапка. - Аппаратами ИВЛ мы обеспечены в достаточном количестве". По ее словам, для пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 230 аппаратов. При этом в кислородной поддержке нуждаются 48 человек, но большинству необходима маска, и всего два человека сейчас находятся на искусственной вентиляции легких через интубационную трубку.

По словам министра, республика располагает также достаточным количеством тест-систем. "На данный момент тестов достаточно. Недавно мы получили еще одну крупную партию - на 10 тыс. наборов. Поэтому могу с уверенностью сказать, что тест-систем у нас сформирован очень большой запас", - подчеркнула Долгошапка.

В ЛНР новых случаев нет

"Ситуация с коронавирусом в Луганской народной республике полностью стабилизировалась и находится под контролем правительства и врачей", - говорится в сообщении Минздрава республики. За минувшие сутки в ЛНР не зафиксировано ни одного нового случая заболевания, отметили в министерстве.

"При этом под стационарным наблюдением все еще находятся более 200 человек, а 2 650 граждан пребывают на домашней самоизоляции", - уточнила министр здравоохранения Наталья Пащенко. "Но благодаря консолидированным усилиям медперсонала и сознательности граждан динамика заболеваемости уверенно идет на спад", - подчеркнула она, добавив, что 337 пациентов были вылечены.

"Показатели летальности от COVID-19 в ЛНР находятся ниже уровня Российской Федерации - 1,4%, - говорится в сообщении республиканского министерства. - Таких показателей удалось добиться благодаря быстрому реагированию на вызовы больных и оперативной доставке их в больницы и пункты оказания первой помощи. Важным фактом в борьбе с распространением инфекции оказалось и то, что профильные учреждения в достаточной степени укомплектованы медицинским персоналом, обеспечены препаратами и аппаратами искусственной вентиляции легких".

"Коечный фонд лечебных учреждений составляет 11 500 койко-мест, - уточнила в свою очередь Пащенко. - Благодаря выделенным из Фонда главы ЛНР Леонида Пасечника средствам мы полностью укомплектованы медицинскими препаратами. С сохранением темпов продолжается производство индивидуальных масок и респираторов, благодаря чему в аптечных сетях не отмечается их дефицита".

Глава Минздрава ЛНР также отметила помощь Российской Федерации, откуда в республику регулярно и в необходимом количестве поступают тест-системы для выявления COVID-19. "Благодаря этому у нас есть все возможности для полноценного тестирования всех вероятных носителей вируса в нужном объеме и в кратчайшие сроки", - добавила она.

В настоящее время в ЛНР, так же как и в ДНР, сохраняется режим повышенной готовности, который предполагает рекомендательную самоизоляциию детей и граждан в возрасте старше 65 лет, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Обязательным остается ношение масок в транспорте, на рынках и торговых центрах.