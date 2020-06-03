Более 2 тыс. человек примут участие в параде Победы в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек войдут в состав пеших расчетов на параде Победы 24 июня в Калининграде. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Балтийского флота.

"24 июня по главной площади Калининграда - площади Победы - на параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне торжественным маршем пройдут более 1 000 военнослужащих Балтийского флота, филиала ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия в Калининграде" и более 1 000 представителей других силовых ведомств и организаций", - указано в нем.

Ранее сообщалось, что в параде в Калининграде примет участие также 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. В воздушной части парада будет задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота.

Планом подготовки предусмотрено семь тренировок парадных расчетов на территории аэродрома Чкаловск, первая из которых состоялась во вторник вечером, и две тренировки и генеральная репетиция на площади Победы в Калининграде.

В пресс-службе отметили, что при подготовке к проведению торжественных мероприятий в Калининградской области будут приняты меры для предотвращения заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты Балтийского флота будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.