Мосгорсуд отклонил иск депутата и других москвичей, оспаривающих штрафы за самоизоляцию

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отклонил иск муниципального депутата Дениса Шендеровича, журналиста Алексея Обухова и юриста организации "Правозащита Открытки", которые требовали признать незаконным введение статьи 3.18.1 КоАП Москвы, предусматривающей штрафы за нарушение самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил отставить исковые требования без удовлетворения", - сказали агентству в суде.

Данную информацию ТАСС подтвердил один из истцов - Алексей Обухов. "Судья, несмотря на наши протесты, решил разделить иск на две части: сегодня о самих штрафах, а в конце июня - о методике их сбора (приложения, камера и прочее). Само решение об отклонении иска было принято за пять минут. Мы его, конечно, обжалуем, дойдем до ЕСПЧ", - заявил истец.

28 апреля Мосгорсуд отклонил иск, оспаривающий сам факт введения самоизоляции. Истцы оспаривали указ мэра Москвы, которым ограничиваются права на передвижение по Москве, а также указ от 11 апреля 2020 года, согласно которому всех людей, находящихся в столице, обязали оформлять цифровые пропуска. По мнению истцов, ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и соответствующем предписании главного санитарного врача, а в противном случае ограничения являются грубым нарушением Конституции РФ и федеральных законов.

В мэрии полагают, что эти указы не нарушают права граждан, а возлагают на них особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя ограничения их свободного перемещения. Власти считают, что соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков являются подтверждением добросовестного осуществления ими своих прав и обязанностей. Кроме того, в мэрии подчеркнули, что, согласно закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", граждане не должны нарушать права других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Решение суда обжаловано в Первый апелляционный суд.