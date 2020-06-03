Глава Ставрополья предложил ввести мораторий на повышение платежей за услуги ЖКХ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести с 1 июля мораторий на повышение платежей за жилищно-коммунальные услуги в связи с экономическим спадом в период пандемии. Инициативу он озвучил на селекторном совещании о мероприятиях партии "Единая Россия" по реализации общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики на региональном уровне.

"Есть кардинальное, на мой взгляд, предложение - с 1 июля ходатайствовать не о подъеме платежей за жилищно-коммунальные услуги. <…> Люди сильно пострадали [в период пандемии], конечно, людям оказывается огромная помощь, но очень хотелось бы, чтобы мы на этот очень сложный для всех год ввели мораторий на подъем [платежей] за услуги ЖКХ", - сказал он.

Также Владимиров предложил приостановить действие постановлений, ограничивающих предоплату за жилищно-коммунальные услуги. "Мы на полгода вперед дали предоплату по бюджетным организациям по многим позициям. Но есть два постановления, <…> которые нам не позволяют за воду и за тепло заплатить 100% предоплату. Большая просьба, на год давайте отменим, мы заплатим, подготовимся на эти деньги к осенне-зимнему периоду, выйдем из сложной ситуации и сможем не платить полгода деньги, а жилищно-коммунальный комплекс дальше начнет спокойно развиваться", - сказал он.

По словам Владимирова, в период пандемии в Ставропольском крае в целом отмечается снижение платежей за жилищно-коммунальные услуги. В апреле 2020 года снижение составило порядка 50%, в мае - около 25%.