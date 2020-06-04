Как поддержать сотрудников и медучреждения во время пандемии: опыт Металлоинвеста

С начала пандемии COVID-19 одним из главных вызовов для реального сектора экономики стало обеспечение безопасности сотрудников и поддержание стабильного производства. Чтобы справиться с этим, компаниям потребовалось принять масштабные меры.

Первые шаги

Горно-металлургическая компания "Металлоинвест" сконцентрировала усилия на защите от коронавируса еще в марте. В компании был создан и действует до сих пор оперативный штаб во главе с генеральным директором, который контролирует ситуацию на всех предприятиях и принимает необходимые решения.

В настоящее время на всех предприятиях Металлоинвеста действует масочный режим. Увеличилось количество автобусов-шаттлов, которые доставляют сотрудников на работу, транспорт и помещения проходят ежедневную дезинфекцию, а на проходных установили приборы обеззараживания воздуха и проводят бесконтактное измерение температуры. Работников из групп риска и часть административного персонала перевели на удаленную работу.

В апреле Металлоинвест направил более 100 млн рублей на оснащение и обеспечение средствами индивидуальной защиты больниц в Белгородской, Курской и Оренбургской областях - регионах, где работают предприятия компании.

Тогда же, в апреле, сотрудники Металлоинвеста получили материальную помощь - 10 тыс. рублей для покупки индивидуальных средств защиты.

В мае каждый работник получил индивидуальный набор, в который входят 4 многоразовые маски, перчатки, дезинфицирующий гель, мыло для рук и витамины. Всего горнякам, металлургам, сотрудникам дочерних и зависимых организаций выдано более 60 тыс. таких наборов.