Как поддержать сотрудников и медучреждения во время пандемии: опыт Металлоинвеста

С начала пандемии COVID-19 одним из главных вызовов для реального сектора экономики стало обеспечение безопасности сотрудников и поддержание стабильного производства. Чтобы справиться с этим, компаниям потребовалось принять масштабные меры.
Первые шаги
Горно-металлургическая компания "Металлоинвест" сконцентрировала усилия на защите от коронавируса еще в марте. В компании был создан и действует до сих пор оперативный штаб во главе с генеральным директором, который контролирует ситуацию на всех предприятиях и принимает необходимые решения.
В настоящее время на всех предприятиях Металлоинвеста действует масочный режим. Увеличилось количество автобусов-шаттлов, которые доставляют сотрудников на работу, транспорт и помещения проходят ежедневную дезинфекцию, а на проходных установили приборы обеззараживания воздуха и проводят бесконтактное измерение температуры. Работников из групп риска и часть административного персонала перевели на удаленную работу.
В апреле Металлоинвест направил более 100 млн рублей на оснащение и обеспечение средствами индивидуальной защиты больниц в Белгородской, Курской и Оренбургской областях - регионах, где работают предприятия компании.
Тогда же, в апреле, сотрудники Металлоинвеста получили материальную помощь - 10 тыс. рублей для покупки индивидуальных средств защиты.
В мае каждый работник получил индивидуальный набор, в который входят 4 многоразовые маски, перчатки, дезинфицирующий гель, мыло для рук и витамины. Всего горнякам, металлургам, сотрудникам дочерних и зависимых организаций выдано более 60 тыс. таких наборов.
Помощь медицине
В конце мая Металлоинвест объявил о масштабной программе поддержки медучреждений объемом 2 млрд рублей. Она призвана противостоять распространению коронавирусной инфекции и расширить долгосрочные возможности системы здравоохранения в регионах присутствия компании.
"Главная задача компании - защитить здоровье сотрудников и жителей наших городов", - отметил генеральный директор УК "Металлоинвест" Назим Эфендиев.
Поддержку получают медицинские учреждения Старого Оскола, Губкина, Железногорска, Новотроицка, а также областных центров и близлежащих городов - Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска.
В рамках программы больницы будут оснащены компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, газоанализаторами крови, кислородными концентратами, специализированным автотранспортом. Также компания обеспечивает врачей дополнительными средствами защиты и дезинфекции.
В Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки, Губкинскую центральную районную больницу, а также в больницы Курска и Белгорода поступят аппараты компьютерной томографии. Томографами будут оснащены и Новотроицкая больница скорой медицинской помощи, и городские больницы №2 и №4 в Орске, а также городская клиническая больница №5 Оренбурга.
На базе Железногорской городской больницы организован новый коронавирусный госпиталь на 60 коек, где смогут оказывать своевременную помощь пациентам при коронавирусе средней степени тяжести и внебольничных пневмониях. Здесь организовано реанимационное отделение, оборудованное аппаратами ИВЛ, мониторами, шприцевыми дозаторами, дефибрилляторами и другой необходимой медтехникой. После окончания эпидемии здесь будут лечиться пациенты с различными формами дыхательной недостаточности, которых раньше переводили на лечение в медицинские учреждения Курска.
Всего в рамках программы Металлоинвест выделил около 600 млн рублей на поддержку здравоохранения Курской области. Из них 250 млн рублей направлены на Железногорскую больницу.
"Рассчитываем, что принимаемые меры не только помогут справиться с пандемией коронавируса, но и повысят эффективность здравоохранения в долгосрочной перспективе, - заявила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. - Мы приложим все усилия, чтобы Железногорская городская больница стала современным медицинским учреждением, оказывающим медицинскую помощь с использованием лучших медицинских практик".
Развитие
Стратегическим партнером Металлоинвеста в сфере здравоохранения стал Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна. Высококвалифицированные специалисты института будут оказывать консультационную помощь коллегам из регионов, проводить дистанционное обучение.
Параллельно Металлоинвест продолжает развивать и собственную диагностическую базу корпоративных медицинских организаций "ЛебГОК-Здоровье" в Старом Осколе и ЧЛПУ "Амбулатория" в Железногорске.
"Мы всегда стремились содействовать повышению эффективности медицины, - комментирует Назим Эфендиев. - Сегодняшняя программа - результат глубокого анализа потребностей региональных медицинских учреждений в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Каждая из позиций в перечне проработана совместно с организациями здравоохранения, администрациями регионов и носит адресный характер".
Компания продолжает следить за развитием ситуации, обеспечивать стабильность производства и безопасность сотрудников, отмечают в Металлоинвесте.