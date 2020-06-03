В Ульяновской области на борьбу с онкозаболеваниями направят почти 500 млн рублей

ТАСС, 3 июня. Власти Ульяновской области намерены направить на борьбу с онкозаболеваниями почти 500 млн рублей в текущем году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Ульяновской области Виктора Мишарина.

"На реализацию регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2020 году предусмотрено 465,7 млн рублей из консолидированного бюджета", - цитирует пресс-служба Мишарина.

По данным пресс-службы, на эти средства будут переоснащены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями. Так, в областной онкологический диспансер поставят новое оборудование - это аппараты ИВЛ, маммограф, анализатор газов крови и электролитов, томограф и др. В областную детскую клиническую больницу приобретут два аппарата ИВЛ и передвижной рентгеновский аппарат.

Кроме того, средства направят на ремонт Новоспасской районной больницы, где в 2021 году создадут центр амбулаторной онкологической помощи. Также в настоящий момент разрабатывается проект строительства лечебно-диагностического корпуса на базе онкодиспансера.

"В Ульяновской области очень много делается для улучшения материально-технической базы онкологической службы, улучшилась и ситуация с обеспеченностью онкологами первичных онкологических кабинетов. Этот показатель вырос более чем в два раза. Но пандемия может внести коррективы, нужно с выходом из карантинных мер усилить профилактику и диагностику онкопатологии", - цитирует пресс-служба главного онколога ПФО, профессора Рустема Хасанова.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.