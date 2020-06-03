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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав рекомендовал делать тесты на антитела к коронавирусу при плановой госпитализации

Рекомендуется проводить тестирование всех пациентов, поступающих в медицинские организации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Проводить тест на выявления антител к коронавирусу следует всем пациентам при плановой госпитализации. Об этом говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте министерства в среду.

"Рекомендуется проводить тестирование всех пациентов, поступающих в медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, на наличие IgM и IgG к SARS CoV 2 c помощью зарегистрированных экспресс-тестов", - говорится в документе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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