Ветераны войны перед парадом Победы в Воронеже пройдут тестирование на коронавирус

ВОРОНЕЖ, 3 июня. /ТАСС/. Врачи проведут бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые 24 июня в Воронеже посетят парад Победы. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"По решению губернатора Александра Гусева ветераны Великой Отечественной, которые посетят парад Победы в Воронеже 24 июня, будут бесплатно протестированы на коронавирус накануне события", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 июня в Москве и ряде российских городов пройдут военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Решение о переносе с 9 мая на 24 июня принято из-за роста в России числа зараженных коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число зараженных выросло до 2 361. Выздоровели 1 567 человек, 18 умерли.