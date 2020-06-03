Суд над россиянином Никулиным в Калифорнии возобновится 6 июля

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Разбирательство по существу дела россиянина Евгения Никулина в федеральном суде Северного округа штата Калифорния, приостановленное из-за распространения нового коронавируса, возобновится 6 июля. Об этом говорится в постановлении суда, поступившем в его электронную базу.

Суд над Никулиным, обвиняемым в США в киберпреступлениях, был начат в Сан-Франциско 9 марта. 16 марта он был приостановлен из-за распространения коронавируса. Жителям Сан-Франциско было предписано из-за инфекции не выходить без крайней необходимости из своих домов.

Как следует из нового постановления судьи, во вторник сроки возобновления процесса в очередной раз были пересмотрены. Планы, согласно которым процесс должен был продолжиться 8 июня, отменены. Теперь ожидается, что это произойдет 6 июля. Предполагается, что суд присяжных может завершиться 17 июля.

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.