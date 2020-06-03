Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавирусной инфекции

"Накопилось очень много новых данных, и это, конечно, и повлияет на качество ведения пациентов, и улучшит результаты лечения", - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минздрав России подготовил новую, седьмую, версию временных методических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. В новых рекомендациях уточнены некоторые симптомы, особенности протекания этого заболевания у пожилых, а также показания для госпитализации. Рекомендации были опубликованы на сайте ведомства в среду, 3 июня.

Существенно расширился в новых рекомендациях блок касательно особенностей течения коронавирусной инфекции у пожилых пациентов. Накопленные с января данные научной литературы и клинической практики позволяют судить о том, что у пожилых людей чаще встречается так называемая стертая клиника.

На основе накопленных данных научной литературы и клинической практики уточнены некоторые симптомы заболевания. В рекомендациях говорится о том, что, помимо температуры, кашля, ощущения болезненности в горле, одышки и головной боли, может также встречаться потеря вкуса и обоняния, мышечные боли или кожная сыпь. Также существенно расширено описание характера возможных высыпаний. При обнаружении симптомов ОРВИ человеку необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинику. В новых рекомендациях говорится, что такой случаи клинических симптомов до результатов лабораторного исследования (теста на коронавирус) будет считаться подозрительным на COVID-19.

В новой версии внесены изменения в блоки, касающиеся патоморфологии, патофизиологии и эпидемиологической характеристики коронавирусной инфекции. Так, к примеру, уточняется, что на данном этапе проведения противоэпидемических мероприятий существует высокий риск формирования очага инфекции в самих учреждениях здравоохранения, а также в учреждениях закрытого типа - интернатах для детей или взрослых, учреждениях ФСИН.

По данным Минздрава, в разработке нового документа принимали участие более ста специалистов, включая глав Национальных медицинских исследовательских центров, главных внештатных специалистов министерства, а также специалистов, которые непосредственно работают с пациентами в "красной" зоне.

Как пояснила порталу "Будущее России. Национальные проекты" главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, в отличие от молодых людей, у которых основным симптомом заболевания является подъем температуры, у людей старшего возраста температура поднимается только примерно в каждом пятом случае.

"Лечить таких пациентов и диагностировать у них заболевания сложнее, потому что, во-первых, у них стертая клиника, как правило, она атипичная бывает. Всего в 20% случаев у них отмечается лихорадка, по данным итальянских коллег. В то время как у людей более молодого возраста лихорадка в 80% случаев - как основной симптом заболевания. Вот на это надо обратить внимание", - отметила главный гериатр РФ.

По ее словам, для пациентов пожилого возраста в целом характерно атипичное течение многих других заболеваний, но для того, чтобы не пропустить начало болезни и не допустить осложнений, внимание необходимо обращать на изменение состояния в целом, а не на отдельные симптомы. "Проявляется острый функциональный дефицит, то есть остро возникает снижение физической активности, и человек угасает. При любых заметных изменениях в состоянии пожилого человека необходимо обращаться к врачу", - отметила Ткачева.

Заболевание и госпитализация

Наличие клинических симптомов респираторного заболевания даже с подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию не является однозначным показанием для госпитализации, уточняют эксперты. Так, в документе говорится, что показанием к госпитализации является среднетяжелое или тяжелое течение заболевания с лабораторным подтверждением коронавирусной инфекции или подозрением на нее. При этом основным показателем, на который обращают внимание медики, когда принимают решение о госпитализации, является насыщение крови кислородом.

"Если насыщение больше 95%, нет одышки и субфебрильная температура, то вполне можно пролечиться дома, если врач назначит правильное лечение, будет контролировать. А вот если сатурация снизилась, то тут показана госпитализация, а для этого четкие критерии - снижение сатурации меньше 95%", - отметила главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. Вторым важным критерием для госпитализации является температура выше 38,5 градуса на протяжении трех дней подряд. В каждом случае решение принимает врач, исходя из степени тяжести течения и факторов риска развития осложнений.

Чем лечить

Большинство препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, используются off-label. Это означает, что изначально препарат зарегистрирован для лечения другого заболевания, но есть основания полагать, что он может эффективен при терапии COVID-19. Исключение составляет фавипиравир, первый препарат, который зарегистрирован в РФ для лечения коронавирусной инфекции. При этом в методических рекомендациях отмечается, что его нельзя использовать у детей.

Кроме того, много споров в мировом медицинском сообществе вызывает использование противомалярийных препаратов для лечения пациентов с кооронавирусной инфекцией. Ранее в мае в авторитетном журнале The Lancet был опубликован обзор, основанный на данных более 9 тыс. пациентов, у которых применялся этот препарат.

В выводах говорилось о том, что гидроксихлорохин может быть ассоциирован с более высокой летальностью в группе тех, кто его применял, в сравнении с контрольной группой, в которой пациенты не принимали этот препарат. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о приостановке исследований гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Эксперты Минздрава России в новой версии методических рекомендаций существенно сузили показания для назначения этого препарата.

"На сегодня следует отметить, что значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт все же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID 19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма", - говорится в документе.

В обновленном документе указано, что для терапии коронавирусной инфекции могут применяться 14 препаратов.