Около 200 жителей Удмуртии, работающих в Татарстане, отправили в отпуск из-за коронавируса

ИЖЕВСК, 3 июня. /ТАСС/. Жителей Алнашского района Удмуртии, которые работают на предприятии "ХК ТЭМПО" в Набережных Челнах, отправили в двухнедельный отпуск из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в районе. Об этом в среду говорится в обращении главы района Алексея Семенова, размещенном на сайте муниципальной администрации.

"Все мы видим, что в Алнашском районе опять идет рост числа заболевших. И мы знаем, что в подавляющем большинстве все случаи завозные - от алнашцев, работающих на предприятиях в Республике Татарстан. Последние инфицированные работают в АО "ХК ТЭМПО" город Набережные Челны. В целом, на этом предприятии работает около 200 алнашцев. Я вынужден был обратиться к руководству этого предприятия о возможности временного освобождения от исполнения трудовых обязанностей жителей Алнашского района, работающих на этом предприятии, с сохранением места работы и заработной платы. Руководитель предприятия согласился с нашим предложением и направил этих работников в отпуск до 15 июня. К сожалению, экономическая ситуация не позволяет на эти дни сохранить им заработную плату, но рабочие места сохранены", - написал Семенов.

Он также написал, что такое решение позволит снизить темпы распространения инфекции в районе.

"Надеюсь, что вы все с пониманием отнесетесь к принятым мерам. Еще очень прошу со всей серьезностью относится к режиму принудительной изоляции тех, кто должен его соблюдать. Не надо подвергать неоправданному риску окружающих", - добавил глава Алнашского района Удмуртии.

По данным властей Удмуртии, на 3 июня в республике выявлено 822 случая заражения коронавирусом, 19 человек умерли, 418 пациентов выздоровели. В Алнашском районе выявлено 59 случаев, это самый высокий показатель среди районов и третий по республике, включая города.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.