Глава ЛНР объявил о проведении Парада Победы 24 июня

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил в среду, что республика проведет военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня, когда Парад Победы состоится в Москве.

"Сегодня, в условиях хрупкого мира, мы намерены сосредоточиться на подготовке и проведении важнейшего для нас события - Парада Победы, который пройдет на территории нашей республики в один день с Российской Федерацией - 24 июня", - говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном агентством Луганскинформцентр (ЛИЦ).

"Рассчитываю, что память о Великой Победе и ужасах фашизма позволят президенту Украины [Владимиру] Зеленскому удержать вооруженные формирования Украины от обстрелов мирных жителей и населенных пунктов ЛНР и не допустить очередного нарушения хрупкого и недолго перемирия в Донбассе", - добавил Леонид Пасечник.

Власти ЛНР планировали провести в Луганске Парад Победы 9 мая. Однако 18 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник отложил проведение торжественных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко заявила в среду, что ситуацию с распространением в республиках Донбасса коронавирусной инфекции нового типа удалось стабилизировать.

Парад Победы был перенесен также в Донецкой народной республике (ДНР) из-за пандемии коронавируса. Глава ДНР Денис Пушилин в минувший понедельник объявил о проведении в Донецке Парада Победы 24 июня.