Детсады вместимостью более 2,4 тыс. мест откроют по нацпроекту на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют открыть в 2020 году 15 детских садов общей вместимостью 2 470 мест, построенных по национальному проекту. В крае начато строительство еще девяти садиков, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"Сегодня на Ставрополье в рамках нацпроекта "Демография" одновременно ведется строительство 15 детских садов в общем на 2470 мест. Срок сдачи в эксплуатацию намечен до конца текущего года. Начато строительство еще девяти детских садов на 1065 мест со сдачей в эксплуатацию в 2021 году", - говорится в сообщении.

Один из детских садов строится в селе Донском Труновского района. Учреждение сможет принять 100 детей, строительство предусматривает создание бассейна, спортивных и игровых площадок. "Родители с нетерпением ждут открытия детского садика. Кроме того, это позволит дополнительно создать в районе 53 новых рабочих места", - отмечают в управлении.

Детские сады на Ставрополье строятся также по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа. В 2020 году по этой программе будут построены садики в Пятигорске и Кисловодске.

В Ставропольском крае полностью ликвидирована очередь в детские сады среди детей от трех лет, однако остается потребность в местах для детей более раннего возраста. В новых детских садах, возводимых по нацпроекту, предусмотрено создание отдельных ясельных групп.