Володин заявил, что Госдума приняла 29 законов, необходимых обществу в период пандемии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Госдума в период пандемии приняла 29 законов, направленных на поддержку граждан и экономики, обеспечив тем самым меры поддержки, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в среду в интервью телеканалу "Россия-24" заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он заметил, что главной задачей депутатов в сложившихся условиях была работа над законопроектами, необходимыми обществу, стране, так как пандемия коснулась и экономики. "В этой связи хочу подчеркнуть, что меры, принятые президентом, требовали оперативного принятия решения на законодательном уровне. Мы постарались сделать все возможное, чтобы, не откладывая, буквально в таком моментальном режиме все меры поддержки рассматривались в Думе, принимались законы", - сказал Володин.

"За это время принято 29 законов", - продолжил спикер, заметив, что в зале заседаний Госдумы постоянно находилось свыше 300 депутатов, что несло в себе определенные риски, так как даже все меры предосторожности не дают полной защиты от вируса. Тем не менее "удалось принять законы и выработать решения качественные". "Вместе с правительством мы это все смогли сделать в кратчайшие сроки, чтобы реализация мер поддержки, озвученных президентом, была законодательно обеспечена, и дальше уже люди смогли получить помощь и те отрасли экономики, которые в первую очередь столкнулись с кризисом, пострадали, в первую очередь это малое и среднее предпринимательство", - добавил он.

Володин уточнил, что для Госдумы важно проанализировать практику применения принятых норм, их реализация требует контроля. "Сегодня, конечно, нам важно поддержать наиболее пострадавшие отрасли, в первую очередь это туристическая отрасль, это малый и средний бизнес, это сфера услуг... Мы вырабатываем новые решения, обсуждаем, что можно сделать в этой связи вместе с правительством, никто не будет брошен", - резюмировал председатель Госдумы.