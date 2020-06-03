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Пандемия коронавируса нового типа

В Пермском крае педагоги и воспитатели получат выплаты за работу в пандемию

На эти цели из краевого бюджета направят 320 млн рублей

ПЕРМЬ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края выделят 320 млн рублей из краевого бюджета на единовременные выплаты педагогам школ, техникумов и детских садов за работу в период пандемии коронавируса. Об этом в среду на своей странице в Instagram сообщил врио главы региона Дмитрий Махонин.

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⁣Первыми из регионов приняли решение поддержать педагогов за работу во время пандемии. Направляем на это 320 млн рублей из краевого бюджета.⠀ ⠀ Единовременные выплаты получат педагоги школ и техникумов и сотрудники детских садов за работу в дежурных группах – 25% от средней зарплаты в первом квартале. Выплаты будут уже в июне. Увеличиваем и размер компенсации за проведение ЕГЭ.⠀ ⠀ Спасибо вам за вашу работу!

Публикация от Дмитрий Махонин (@mahonindn)

"Первыми из регионов приняли решение поддержать педагогов за работу во время пандемии. Направляем на это 320 млн рублей из краевого бюджета. Единовременные выплаты получат педагоги школ и техникумов и сотрудники детских садов за работу в дежурных группах - 25% от средней зарплаты в первом квартале", - написал он.

Махонин уточнил, что первые выплаты будут произведены уже в июле. Также будет увеличен размер компенсации за проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, дополнительное премирование предусмотрено для всех педагогических работников, работавших в дистанционном режиме, включая педагогов-психологов и социальных педагогов. За работу в дистанционном формате заложено более 287 млн рублей, а размер компенсации за работу в пунктах ЕГЭ увеличился за счет отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах, на эти цели предусмотрено порядка 33 млн рублей.

В Пермском крае на сегодняшний день подтверждено 1 911 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 077 человек, умерли 60 человек, из них 24 - от коронавируса.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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