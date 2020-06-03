В Пермском крае педагоги и воспитатели получат выплаты за работу в пандемию

ПЕРМЬ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края выделят 320 млн рублей из краевого бюджета на единовременные выплаты педагогам школ, техникумов и детских садов за работу в период пандемии коронавируса. Об этом в среду на своей странице в Instagram сообщил врио главы региона Дмитрий Махонин.

"Первыми из регионов приняли решение поддержать педагогов за работу во время пандемии. Направляем на это 320 млн рублей из краевого бюджета. Единовременные выплаты получат педагоги школ и техникумов и сотрудники детских садов за работу в дежурных группах - 25% от средней зарплаты в первом квартале", - написал он.

Махонин уточнил, что первые выплаты будут произведены уже в июле. Также будет увеличен размер компенсации за проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, дополнительное премирование предусмотрено для всех педагогических работников, работавших в дистанционном режиме, включая педагогов-психологов и социальных педагогов. За работу в дистанционном формате заложено более 287 млн рублей, а размер компенсации за работу в пунктах ЕГЭ увеличился за счет отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах, на эти цели предусмотрено порядка 33 млн рублей.

В Пермском крае на сегодняшний день подтверждено 1 911 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 077 человек, умерли 60 человек, из них 24 - от коронавируса.