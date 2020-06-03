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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга заявили, что город вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

По словам председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, число госпитализированных ежедневно составляет около 750

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Стабильное ежедневное число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге позволяет делать выводы, что город вышел на плато по распространению инфекции. Учреждения работают с высокой интенсивностью, ежедневно госпитализируют около 750 человек, сообщил в среду председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Наблюдая за тем процессом, который происходит по числу госпитализации пациентов в стационарах, по ежедневному количеству госпитализированных, я вижу, что вторую неделю мы находимся на одном уровне по числу госпитализаций. Если оценивать этот критерий, то можно говорить о том, что мы вышли на то самое долгожданное плато. Ближайшие 3-4 дня уровень госпитализации в эти дни, я думаю его подтвердит, либо опровергнет наши ожидания", - рассказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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По его словам, на этой и прошлой неделе городские учреждения здравоохранения работают с "большой интенсивностью", количество госпитализированных пациентов ежедневно составляет порядка 750 человек. Примерно такое же количество пациентов ежедневно выписывают.

"В настоящее время на утро сегодняшнего дня в отделениях реанимации находилось порядка 600 пациентов, около 300 пациентов находилось на искусственной вентиляции легких. Хватает в настоящее время коечного фонда. Мы рассчитываем на то, что тот поток пациентов, который наблюдается вторую неделю, не будет возрастать, но как бы то ни было, у нас есть резервы", - добавил Лисовец.

Глава комздрава также отметил, что число пациентов, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, стабильно в течение последних двух недель. Роста числа пациентов, которые поступают в отделения реанимации, не наблюдается.

По последним данным, в Петербурге выявили 17 069 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 6 331 человек, умерли 240.

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