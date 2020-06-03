Власти Петербурга заявили, что город вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

"Наблюдая за тем процессом, который происходит по числу госпитализации пациентов в стационарах, по ежедневному количеству госпитализированных, я вижу, что вторую неделю мы находимся на одном уровне по числу госпитализаций. Если оценивать этот критерий, то можно говорить о том, что мы вышли на то самое долгожданное плато. Ближайшие 3-4 дня уровень госпитализации в эти дни, я думаю его подтвердит, либо опровергнет наши ожидания", - рассказал Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Стабильное ежедневное число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге позволяет делать выводы, что город вышел на плато по распространению инфекции. Учреждения работают с высокой интенсивностью, ежедневно госпитализируют около 750 человек, сообщил в среду председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, на этой и прошлой неделе городские учреждения здравоохранения работают с "большой интенсивностью", количество госпитализированных пациентов ежедневно составляет порядка 750 человек. Примерно такое же количество пациентов ежедневно выписывают.

"В настоящее время на утро сегодняшнего дня в отделениях реанимации находилось порядка 600 пациентов, около 300 пациентов находилось на искусственной вентиляции легких. Хватает в настоящее время коечного фонда. Мы рассчитываем на то, что тот поток пациентов, который наблюдается вторую неделю, не будет возрастать, но как бы то ни было, у нас есть резервы", - добавил Лисовец.

Глава комздрава также отметил, что число пациентов, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, стабильно в течение последних двух недель. Роста числа пациентов, которые поступают в отделения реанимации, не наблюдается.

По последним данным, в Петербурге выявили 17 069 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 6 331 человек, умерли 240.