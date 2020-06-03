Еще один корпус ГКБ №1 Нальчика перепрофилируют в госпиталь для лечения коронавируса

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Семиэтажный корпус ГКБ №1 столицы Кабардино-Балкарии (КБР) перепрофилируют в госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщил в среду Минздрав региона.

Ранее власти Кабардино-Балкарии сообщали, что для лечения больных, заразившихся коронавирусом, в республике развернута 991 койка. В республике развернуто пять госпиталей.

"Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов побывал в госпиталях особо опасных инфекций в двух городских клинических больницах. Он встретился с коллегами, работающими в "красной зоне", поговорил с пациентами, с главными врачами, обсудил текущие вопросы организации медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. В ГКБ №1 проверил, как идет перепрофилирование семиэтажного больничного корпуса под госпитальное подразделение, первые пациенты были госпитализированы уже ночью", - говорится в сообщении в Instagram министерства.

В ГКБ №2, где также лечат заразившихся коронавирусом, министр проинспектировал готовность помещения под установку нового компьютерного томографа, который сейчас закупают для больницы. "Установка нового КТ позволит оперативно проводить исследования на месте, не направляя пациентов в другие организации. Вопрос обеспеченности койками и оборудованием стоит у руководства республики на особом контроле", - отмечено в сообщении.

По состоянию на 3 июня в госпиталях КБР находятся 882 человек, 52 - в реанимации. Всего число заразившихся коронавирусом в республике за сутки увеличилось на 74 и превысило 3 тысячи, выздоровело 1 362 человека (плюс 90 за сутки), умерших 25 (плюс 2 за сутки). Дома под медицинским наблюдением остаются 2 196 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

Ранее во вторник глава региона Казбек Коков распорядился выделить из республиканского бюджета более 20 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для медучреждений Кабардино-Балкарии. Часть выделенных денежных средств сэкономлена в результате сокращения расходов на содержание государственного аппарата КБР.