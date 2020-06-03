Володин отметил эффективность системы здравоохранения РФ и поблагодарил врачей за работу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российская система здравоохранения в условиях пандемии коронавируса продемонстрировала эффективность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"Система не идеальна, но она показала свою эффективность. Совершенствовать ее нужно, и мы об этом говорим, но вместе с этим также надо подчеркнуть, что она лучше и она более устойчива к таким вызовам, чем в других странах", - отметил Володин, упомянув США и европейские страны.

По его словам, отличие российской системы здравоохранения от европейской или американской в том, что "основополагающие права наших граждан на оказание медицинских услуг у нас выше".

Спикер поблагодарил российских врачей, принимающих участие в борьбе с инфекцией. "Врачи у нас профессиональные и делают все для того, чтобы защитить и здоровье наших граждан, чтобы оказать помощь", - резюмировал Володин.