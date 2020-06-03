Власти Петербурга окажут дополнительную поддержку НКО в сфере культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Некоммерческие организации в сфере культуры Санкт-Петербурга получат дополнительную поддержку в виде возмещения затрат на проведение онлайн-мероприятий, зарплату сотрудников и коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства города подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в среду в пресс-службе Смольного.

"Документ изменяет порядок предоставления в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эти изменения позволят организациям, которые были вынуждены приостановить работу для публики из-за действующих ограничений в связи с пандемией коронавируса, возместить затраты на онлайн-мероприятия за этот период, а также на заработную плату сотрудников и оплату коммунальных услуг.

По данным комитета по культуре Санкт-Петербурга, в городе действует около тысячи некоммерческий организаций в сфере культуры. Ежегодно субсидиарную поддержку получают более 200 НКО, из них не менее 30 негосударственных театров.