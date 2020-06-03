В Ульяновской области создали макет тюремной камеры с манекенами заключенных для занятий

ТАСС, 3 июня. Учебный полигон с макетом тюремной камеры и манекенами заключенных открыт в одной из тюрем Ульяновской области, чтобы проводить занятия для сотрудников ФСИН. Об этом в среду журналистам сообщили в УФСИН России по региону.

"В тюрьме УФСИН России по Ульяновской области открыт новый учебный полигон для проведения занятий с сотрудниками дежурных и дневных смен. Полигон включает в себя полноразмерный макет тюремной камеры, оборудованный бытовыми принадлежностями, инвентарем и манекенами. Зональность учебного полигона позволяет проводить занятия с имитацией штатных ситуаций, в том числе требующих применения физической силы, спецсредств, служебных собак, как в закрытом помещении, так и вне его", - говорится в сообщении на сайте управления.

В ведомстве отметили, что компактность, простота, наглядность и универсальность полигона поможет сотрудникам в отработке действий при режимных мероприятиях в условиях максимально приближенных к реальным.