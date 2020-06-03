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Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне

Глава региона отметил, что даже покрытие 4G охватывает не всю территорию республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 3 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в регионе и их негативном влиянии на здоровье. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Ранее среди жителей республики через соцсети распространились слухи, что якобы в регион прибыла техника для установки вышек 5G. Женщина жаловалась на плохое самочувствие, обвиняя в этом новые технологии.

"Я опроверг эти слухи с помощью уже настоящих экспертов. В частности, руководитель управления Роскомнадзора по Чеченской Республике Адам Мунаев рассказал, что ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. <...> Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G", - написал Кадыров.

По его словам, в Чеченской Республике даже интернет четвертого поколения пока работает не у всех. "Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию Чеченской Республики", - добавил он.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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