В Уфе жители выступили против строительства высотки по соседству из-за трещин в их доме

ТАСС, 3 июня. Жители Уфы активно выступили против строительства многоэтажного здания по соседству из-за трещин, которые образовались в стенах их дома. Власти города не видят нарушений со стороны застройщика, но держат ситуацию на контроле, сообщила в среду пресс-служба мэрии Уфы.

По данным местных СМИ, жители дома объявили голодовку до тех пор, пока строительство не будет остановлено.

"Жители дома № 5 по ул. Шота Руставели (1975 года постройки) активно выступают против строительства нового дома. Одной из причин является наличие трещин в стенах их дома. Отметим, что по заказу "ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы", "Производственная фирма "Вуд Мастер" в феврале 2019 года провела обследование технического состояния строительных конструкций этого дома. По результатам установлено, что основной причиной образования трещин послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций и неравномерная осадка фундамента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что администрация города держит данный вопрос на контроле. В настоящее время определяется источник финансирования для проведения управляющей организацией обследования на предмет определения технического состояния дома

Согласно сообщению мэрии, 3 июня власти города, а также представители проектной компании "Георекон", застройщика ПСК-6 встретились с инициативной группой жителей и объяснили им, что работы ведутся в соответствии с нормами законодательства. Как сообщила представитель компании ПСК-6 Виктория Тарасова, застройщик произведет расселение жильцов и снос здания бывшего общежития - двухэтажного дома № 76 по улице Шота Руставели.

"У застройщика есть права на данный земельный участок. Проектная документация разработана на основании выполненных инженерных изысканий. Все документы получили положительное заключение экспертной организации. Разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством, - отметил начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы Рустам Тухватуллин, слова которого приводит пресс-служба.