Православные храмы откроют для прихожан в Калининградской области 6 июня

"С 6 июня во всех храмах будут проходить службы с участием прихожан, но будет ограничиваться их число", - уточнили в пресс-службе.

КАЛИНИНГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Прихожане смогут принимать участие в богослужениях во всех православных храмах Калининградской области с 6 июня. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Калининградской епархии РПЦ.

Ранее верующие могли приходить в храмы в индивидуальном порядке вне служб, поскольку это не запрещалось санитарными властями, сказали в пресс-службе. При этом принимались меры по обеспечению санитарной безопасности. Присутствие верующих в храмах во время служб ограничивалось, а в некоторых было невозможно. Сейчас четко определены правила присутствия прихожан на службах.

"Доступ прихожан в храмы города Калининграда и Калининградской области осуществляется с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и рекомендаций священноначалия Русской Православной Церкви: соблюдение мер социального дистанцирования в храмах из расчета 1 человека на 4 квадратных метра", - говорится на сайте в обращении к прихожанам архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима.

В храмах "обязательно ношение прихожанами и сотрудниками храмов защитных масок, а также использование дезинфицирующих средств". Для богослужебных и церковных нужд обязательно использование только одноразовой посуды, также обязательна санобработка и дезинфицирование всех церковных помещений и утвари.

По данным регионального штаба, на 3 июня в области выявили 1 642 случая заражения коронавирусом, в том числе 35 за прошедшие сутки. Выписаны из больниц 698 человек, умерли 29, остаются под меднаблюдением 4 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора. В среду стало известно об одном подтвержденном случае заражения коронавирусом православного священнослужителя в регионе.