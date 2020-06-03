{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на строительстве ГЭС в Карелии выросло до 48

В моногоспиталь Петрозаводска направлены 23 человека

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков, работавших на строительстве Белопорожских ГЭС в Кемском районе Карелии, выросло с 39 до 48. Еще у 10 человек тест на новую инфекцию дал условно положительный результат, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минздрава Карелии.

1 июня на строительстве Белопорожских ГЭС произошла вспышка коронавируса. На объекте к ранее выявленным двум инфицированным добавились 37 случаев заражения.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"76 человек госпитализированы в медицинские организации республики. В их числе пациенты с подтвержденным положительным результатом ПЦР-исследования на коронавирус - 48 человек", - сказали в министерстве.

По последним данным, в моногоспиталь Петрозаводска направлены 23 человека, остальные получают медицинскую помощь в больницах Сегежи, Костомукши и Беломорска. Десять человек, у которых диагноз еще окончательно не установлен, доставлены в Пряжинскую центральную районную больницу.

"Всего 282 человека охвачены противоэпидемическими мероприятиями. 168 человек находятся в обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске. <…> Еще 18 человек с отрицательным результатом теста, но с симптомами респираторной инфекции, находятся под наблюдением медиков в Беломорской, Лоухской и Медвежьегорской ЦРБ", - уточнили в Минздраве региона, добавив, что местонахождение четыре человек еще устанавливается.

Сейчас эвакуация всей смены вахтовиков завершена, на объекте остались 23 человека, обслуживающие ГЭС. С четверга в вахтовом городке пройдет заключительная дезинфекция, после чего новая смена сможет приступить к работе.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
ВОЗ считает преждевременными выводы о влияющих на уровень смертности при пандемии факторах
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге отметил, что уровень смертности не является показателем работы системы здравоохранения
Читать полностью