Число заразившихся коронавирусом на строительстве ГЭС в Карелии выросло до 48

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков, работавших на строительстве Белопорожских ГЭС в Кемском районе Карелии, выросло с 39 до 48. Еще у 10 человек тест на новую инфекцию дал условно положительный результат, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минздрава Карелии.

"76 человек госпитализированы в медицинские организации республики. В их числе пациенты с подтвержденным положительным результатом ПЦР-исследования на коронавирус - 48 человек", - сказали в министерстве.

По последним данным, в моногоспиталь Петрозаводска направлены 23 человека, остальные получают медицинскую помощь в больницах Сегежи, Костомукши и Беломорска. Десять человек, у которых диагноз еще окончательно не установлен, доставлены в Пряжинскую центральную районную больницу.

"Всего 282 человека охвачены противоэпидемическими мероприятиями. 168 человек находятся в обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске. <…> Еще 18 человек с отрицательным результатом теста, но с симптомами респираторной инфекции, находятся под наблюдением медиков в Беломорской, Лоухской и Медвежьегорской ЦРБ", - уточнили в Минздраве региона, добавив, что местонахождение четыре человек еще устанавливается.

Сейчас эвакуация всей смены вахтовиков завершена, на объекте остались 23 человека, обслуживающие ГЭС. С четверга в вахтовом городке пройдет заключительная дезинфекция, после чего новая смена сможет приступить к работе.